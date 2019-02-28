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Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap ele geçirildi. 800 yıllık kitabı satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma neticesinde Kayapınar ilçesinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın, ellerinde bulundurdukları tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı yönünde alınan bilgi sonrası operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden istihbarat çalışmasında söz konusu tarihi eserin, yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazmalı 1 adet dini motifli kitap olduğu tespit edilmiştir. Tarihi servetimizin kurtarılması maksadıyla, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, deri üzerine İbranice yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada deri üzerine İbranice yazmalı işlemeli figürleri bulunan, 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan 1 adet kitap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
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