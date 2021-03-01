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  4. Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

01.03.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Olay, Çınar ilçesi Tilver köyü civarında meydana geldi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, Çınar ilçesi Tilver köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakaları öğrenilemeyen iki araç, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da takla atarak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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