HABER

Diyarbakır’da iki çocuk yağmur suyu göletinde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir mermer ocağının içerisinde yağmur suyu göletinde yüzen iki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.Olay, Diyarbakır’ın Hani ilçesi Çardaklı köyünde bulunan mermer ocağının içerisinde meydana geldi.

Diyarbakır’da iki çocuk yağmur suyu göletinde boğuldu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir mermer ocağının içerisinde yağmur suyu göletinde yüzen iki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Diyarbakır’ın Hani ilçesi Çardaklı köyünde bulunan mermer ocağının içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ (12) isimli çocuklar, geçtiğimiz akşam saatlerinde serinlemek için mermer ocağının içerisinde bulunan gölete girdi. Çocukların sudan çıkmadığını gören vatandaşlar bölgeye gittiğinde iki çocuğun da cansız bedeninin su yüzeyinde olduğunu gördü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekipleri çocukların cansız bedenini sudan çıkardı.
Mehmet Tarhan ve Mustafa Üçdağ isimli çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)
Memurluk vaadiyle 5 kişiyi dolandırdılarMemurluk vaadiyle 5 kişiyi dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.