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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 00:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasından çıkan tartışma, taşlı, sapalı, silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasından çıkan tartışma, taşlı, sapalı, silahlı kavgaya dönüştü. 1’i ağır, 6 yaralı.
Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleden bir çocuk bir bakkaldan kavun çalmaya çalıştı. Bakkal sahibi, çocuğa kızıp bakkaldan uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine çocuk, olay yerinden uzaklaşıp ailesine söyledi. Çocuğun ailesi, gelip bakkal sahibi ve ailesiyle tartıştı. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu bakkal sahibi ve ailesinden olduğu belirtilen, Mehmet A., Ahmet A., Münir A., silahlı sonucu yaralanırken, karşı gruptan da 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Polis, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattığı öğrenildi.

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