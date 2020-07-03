Diyarbakır’da İki Haftada 28 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda 3 ton da esrar yakalandı.

Hint kenevirinin hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte operasyonlar da sıklaştı. 19 Haziran’da başlayan operasyonların hedefinde bu kez Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri vardı. Havadan ve karadan bölgeye giden jandarma timleri, 267 noktaya baskın yaptı. 14 gün süren operasyonlarda, tonlarca esrar ve milyonlarca Hint Keneviri ele geçirildi.

Operasyonun ilk sonuçlarını Vali Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Karaloğlu, “Terörün Finans kaynağına büyük darbe! Son 14 gün içerisinde; Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda, 3 ton 76 kg esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamızı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

16 km sulama hortumu

Daha sonra valilikten yapılan yazılı açıklamada operasyonun detaylarına yer verildi. 337 kilo genetiği değiştirilirmiş uyuşturucunun da ele geçirildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: ”Diyarbakır İl J.K.lığınca Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında; Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde icra edilen operasyonlarda; istihbarı çalışmalar sonucu önceden tespiti yapılan 267 farklı koordinatta, 510 kg toz esrar, 2 ton 229 kg kubar esrar, 337 kg skunk olmak üzere toplam, 3 ton 76 kg esrar maddesi, 8 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi, (ele geçirilen kenevir bitkisinden yaklaşık 858 ton toz esrar elde edilmektedir), Kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 15 adet su motoru, 2 jeneratör ile 16.592 m su hortumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir“

Son aylarda sıkça yakalanan uyuşturucu maddeler arasında skunk dikkat çekiyor. Skunk son 3 ya da 4 yılda Türkiye’ye giren yeni bir esrar türü. Türkiye’de bugüne kadar ele geçirilen esrar türünden farklı olarak biliniyor. Bu genetiği değiştirilerek üretilen bir bitki. Hibrit tohumdan elde edilen skunk bağımlılık yapan ve zararları çok fazla olan bir uyuşturucu olarak biliniyor.

