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Diyarbakır'da iki kardeşin 4,5 ay arayla öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Y'nin iki oğlunun ölümüne neden olan kavgaların birbiriyle ve uyuşturucuyla bağlantısının bulunmadığı tespit edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Y'nin 4,5 ay arayla iki oğlunun öldürüldüğü kavgaların birbiriyle ve uyuşturucuyla bağlantısının bulunmadığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 6 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesi'nde hurda malzemesi satan kişiler ile iş yerine gelen grup arasında para kaynaklı anlaşmazlık sonucu çıkan ve Ferhat Y'nin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- İki kavga arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi

Öldürülen Ferhat Y'nin, Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Y'nin oğlu olduğu ve kardeşi Delil Y'nin de 23 Mart'ta iş yerinin boşaltılmasıyla ilgili anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki kavgaya karışan kişiler arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığı, bazı haberlerdeki kavgaların uyuşturucu kaynaklı anlaşmazlıktan çıktığı iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silahlı kavga tutuklama

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