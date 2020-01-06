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  4. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik mevkiinde meydana geldi.

Ahmet ÜN- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Mazlum Barlak yönetimindeki 06 EG 053 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LJ 2366 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Barlak'ın kullandığı otomobil şarampole devrilirken, her iki araçta bulanan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerini acil servisinde tedaviye alanın yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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