Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirilmesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen iki teröristin, geçen yıl iki kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda, geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde "Remzi ve Mahmut Güler" isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Civan" kod adlı Osman Gülen'in de arasında bulunduğu iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonda iki M-16 piyade tüfeği ve 196 fişeğin ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

