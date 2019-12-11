DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Yenilik Platformu kuruldu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla İl Yenilik Platformu'nun oluşturulduğunu söyledi.

İl Yenilik Platformu üzerinde çok uzun zamandır çalıştıklarını, ilgili paydaş kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Güzeloğlu, platformun kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Şehirde bu birliktelik ve yönetim anlayışıyla çok önemli kazanımların gerçekleştirildiğini aktaran Güzeloğlu, "Bu sayede ilin gelişimine katkı koyacak ekonomik ve sosyal birçok proje hayata geçirildi. İlimizde çok yoğun bir şekilde eksikliğini hissettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezi yokluğunu gidermek zorundayız." dedi.

- "Gençlerden başlayarak bu bakışın gelişmesi lazım"

İşletmelere marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model konusunda bilgilendirmelerin yapılacağını ifade eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: