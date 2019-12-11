HABER

Diyarbakır'da "İl Yenilik Platformu" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "İlimizde çok yoğun bir şekilde eksikliğini hissettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezi yokluğunu gidermek zorundayız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Yenilik Platformu kuruldu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla İl Yenilik Platformu'nun oluşturulduğunu söyledi.

İl Yenilik Platformu üzerinde çok uzun zamandır çalıştıklarını, ilgili paydaş kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Güzeloğlu, platformun kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Şehirde bu birliktelik ve yönetim anlayışıyla çok önemli kazanımların gerçekleştirildiğini aktaran Güzeloğlu, "Bu sayede ilin gelişimine katkı koyacak ekonomik ve sosyal birçok proje hayata geçirildi. İlimizde çok yoğun bir şekilde eksikliğini hissettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezi yokluğunu gidermek zorundayız." dedi.

- "Gençlerden başlayarak bu bakışın gelişmesi lazım"

İşletmelere marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model konusunda bilgilendirmelerin yapılacağını ifade eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir marka ve patent tescili hem bunun sahibine hem de üretim yapana bir anda çok büyük kazançlar getiriyor. İcat çıkarmamız ve icada çocuklarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Gençlerden başlayarak bu bakışın gelişmesi lazım. İl genelinde ilkokullardan başlayarak tasarım robotik kodlama gibi benzeri sınıfların eğitimlerin yapılmasına önem veriyoruz."

- Gelecek yıl 10 Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulacak

Vali Güzeloğlu, 2020 yılında özel sektöre ait en az 10 Ar-Ge ve tasarım merkezini Diyarbakır'a kazandıracaklarını vurgulayarak, "Bu çok önemli ve iddialı bir hedeftir ama biz inanıyoruz ki Diyarbakır'ın büyük birikimi, tarihten gelen derinliği, özel sektörün hızla değişen dinamiği bu hedefi bizim için mümkün kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
İstanbul Havalimanı'nda 'Güvenlik farkındalığı eğitimi"İstanbul Havalimanı'nda 'Güvenlik farkındalığı eğitimi"
Türk Hal Müziği sanatçısı kıraathanede kalbine yenik düştüTürk Hal Müziği sanatçısı kıraathanede kalbine yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır platform

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.