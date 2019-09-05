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Diyarbakır'da ilaçlama seferberliği başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, geçen ilkbaharda kentte ilaçlama konusunda ciddi bir aksama yaşandığını belirterek, 1041 mahallede ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyledi.  Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki ilaçlama birimine gelen Hasan Basri Güzeloğlu, bugün Diyarbakır'ın 1041 mahallesinde ilaçlama hizmetinde seferberlik başlattıklarını söyledi.  Vali Güzeloğlu, HDP'li yönetim döneminde Diyarbakır'da ilaçlama hizmetinde aksamalar yaşandığını ve bu aksamalarda kent halkının rahatsızlıklar yaşadığını söyledi.

Selim KAYA-Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, geçen ilkbaharda kentte ilaçlama konusunda ciddi bir aksama yaşandığını belirterek, 1041 mahallede ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyledi.

Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki ilaçlama birimine gelen Hasan Basri Güzeloğlu, bugün Diyarbakır'ın 1041 mahallesinde ilaçlama hizmetinde seferberlik başlattıklarını söyledi.

Vali Güzeloğlu, HDP'li yönetim döneminde Diyarbakır'da ilaçlama hizmetinde aksamalar yaşandığını ve bu aksamalarda kent halkının rahatsızlıklar yaşadığını söyledi. Güzeloğlu, "Özellikle bulaşıcı hastalıklarda çevresel olarak insandan insana ve canlılardan insanlara geçecek zararlılara karşı yaptığımız mücadelede alanda çok büyük gayret ve çaba gösteriyoruz. Alanda alnının teriyle bu emeği sergileyenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen ilkbaharda maalesef Diyarbakır'a ilaçlama konusunda ciddi bir aksama yaşandı. Bunun bedelinde de ciddi rahatsızlıklar ve vatandaşlarımıza dönük zarar oluştu. Belediye hizmet ve millet için vardır. Hizmet ve gönül belediyeciliği yaparsanız bu tür sıkıntılar yaşanmaz. Ama hizmete öncelemeyip, ideolojik düşüncelerle meseleye yaklaşırsanız hizmet de aksar beklentiler de karşılanmaz vatandaşlarımız da mutsuz olur. Diyarbakır Valisi olarak yaptığım değerlendirmede bugün hala bu aziz ve kadim kentin yol, içme suyu, altyapı, ilaçlama ve temel hizmetlerde ciddi eksikliklerimiz var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. 30 yıllık bir büyükşehir belediye geçmişine bugüne baktığımızda kaynaklar, imkanlar milletin emrinde ve hizmetinde kullanılsaydı bugün karşılaştığımız bu sorunların hiçbiri kalmazdı. Geldiğimizden beri söylediğimiz bir derdimiz var, Diyarbakır'a hizmet etmek, onları mutlu etmek ve milletin kaynaklarını milletin emrine tahsis etmektir. Bu noktada gayret, sabır ve samimiyetle hizmet etmektir" dedi.

İlaçlama hizmetini yaparken doğanın mevcut yapısının bozulmamasına dikkat ettiklerini anlatan Vali Güzeloğlu, "Bu bakımdan kullandığımız bütün ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ilaçlardır. Buna dikkat ediyoruz" diye konuştu. Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından 250 personelin katılımıyla ilaçlama çalışmalarını başlattı.

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