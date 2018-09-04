Diyarbakır'da ilk hac kafilesi güllerle karşılandı

Hacca gidip geldikten sonra insanların hayatında değişiklikler olması gerektiğine işaret eden Yavuz Selim Karabayır, şöyle konuştu:

Hacıların sağ salim döndüğünü ifade eden Karabayır, "Onları müftülük olarak uğurladığımız gibi karşılıyoruz. Allah gidenlerin haclarını kabul etsin. Gitmek isteyen kardeşlerimize de fırsat nasip eylesin. Daha önceki yıllar yazılmış olup da hasretle, muhabbetle haccın çıkmasını bekleyen kardeşlerimize de gelecek yıl gitmeyi nasip eylesin." dedi.

Bir hacı, güvenliği sağlayan polislere ve havalimanındaki yolculara kutsal topraklardan getirdiği hurmalardan ikram etti. Müftülük yetkilileri de yurda dönen hacıları güllerle karşıladı.

"Hacı olmak kolaydır ama hacı ölmek daha zordur. Oraya ibadet etmek için gittiler. Orada mahşeri yaşadılar, imanlarını tazelediler. İnşallah arınmış bir şekilde dönüyorlar. Peygamber Efendimiz, 'Kim mebrur bir hac yaparsa, annesinden doğduğu gibi tertemiz olarak döner' buyuruyor. Ümit ediyoruz ki gelen hacılarımız da Peygamberimizin verdiği bu müjdeye nail olarak dönmüşlerdir. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da hacı olmanın muhabbetiyle, gururuyla mutlu ve huzurlu bir ömür yaşarlar."

Kafilede yer alan Seyfettin Keskin (68), hac ibadetini yerine getirip dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hacca gitmek için 5 yıldır beklediğini söyleyen Keskin, kutsal toprakların havasını teneffüs ederek hac görevini yerine getirdiklerini belirtti.

Eşiyle hac ibadetini yerine getiren Hatice Yıldızhan da hacca gitmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade ederek Müslümanlar için dua ettiğini kaydetti.

