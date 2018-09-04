HABER

Diyarbakır'da ilk hac kafilesi güllerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:33 | Son Güncelleme

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır: "Onları müftülük olarak uğurladığımız gibi karşılıyoruz. Allah gidenlerin haclarını kabul etsin. Gitmek isteyen kardeşlerimize de fırsat nasip eylesin"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'dan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giden ilk hac kafilesi güllerle karşılandı.

İlk kafiledeki 192 hacının Diyarbakır Havalimanı dış hatlar terminalinde karşılanması esnasında duygusal anlar yaşandı. Bazı hacılar ve yakınları ağlayarak birbirlerine sarıldı.

Bir hacı, güvenliği sağlayan polislere ve havalimanındaki yolculara kutsal topraklardan getirdiği hurmalardan ikram etti. Müftülük yetkilileri de yurda dönen hacıları güllerle karşıladı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, hacca uğurladıkları ilk kafileyi karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hacıların sağ salim döndüğünü ifade eden Karabayır, "Onları müftülük olarak uğurladığımız gibi karşılıyoruz. Allah gidenlerin haclarını kabul etsin. Gitmek isteyen kardeşlerimize de fırsat nasip eylesin. Daha önceki yıllar yazılmış olup da hasretle, muhabbetle haccın çıkmasını bekleyen kardeşlerimize de gelecek yıl gitmeyi nasip eylesin." dedi.

Hacca gidip geldikten sonra insanların hayatında değişiklikler olması gerektiğine işaret eden Yavuz Selim Karabayır, şöyle konuştu:

"Hacı olmak kolaydır ama hacı ölmek daha zordur. Oraya ibadet etmek için gittiler. Orada mahşeri yaşadılar, imanlarını tazelediler. İnşallah arınmış bir şekilde dönüyorlar. Peygamber Efendimiz, 'Kim mebrur bir hac yaparsa, annesinden doğduğu gibi tertemiz olarak döner' buyuruyor. Ümit ediyoruz ki gelen hacılarımız da Peygamberimizin verdiği bu müjdeye nail olarak dönmüşlerdir. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da hacı olmanın muhabbetiyle, gururuyla mutlu ve huzurlu bir ömür yaşarlar."

Kafilede yer alan Seyfettin Keskin (68), hac ibadetini yerine getirip dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hacca gitmek için 5 yıldır beklediğini söyleyen Keskin, kutsal toprakların havasını teneffüs ederek hac görevini yerine getirdiklerini belirtti.

Eşiyle hac ibadetini yerine getiren Hatice Yıldızhan da hacca gitmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade ederek Müslümanlar için dua ettiğini kaydetti.

PARTNERBirinci yaşa 50 kişilik parti!Birinci yaşa 50 kişilik parti!
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!
Sivas Kongresi'nin 99'uncu yılı kutlandıSivas Kongresi'nin 99'uncu yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hacı kafilesi

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İlginizi Çekebilir

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.