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Diyarbakır'da inşaattan düşen iki işçiden biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da inşaattan düşen iki işçiden biri öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okul inşaatından düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı süren Kulp Anadolu Lisesi inşaatının çatı katında çalışan Genco Çiçek (53) ve Hicabi Gül (33), dengelerini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Çiçek ve Gül, işçiler tarafından Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Gül müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Çiçek ise hava ambulansıyla Diyarbakır'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
inşaat işçi Kulp

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