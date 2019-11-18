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Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir şehir olmak mecburiyetinde"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir şehir olmak mecburiyetinde." dedi.

Vali Güzeloğlu, kentte faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla Diyarbakır Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, Diyarbakır'ın, tarihi, birikimi, zenginliği ve derinliği ile bölgede öne çıkacak bir kent olduğunu vurguladı.

Yıllardır ötelenmiş, ertelenmiş meseleleri çözüme kavuşturarak aşmayı ve Diyarbakır halkına hak ettiği hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Güzeloğlu, "Bizler kenti yönetenler, her düzeyde bu şehrin gelişmesine katkı verenler, tam da bu noktada bir buluşma, kucaklaşma, bir araya gelerek kent için her alanda en iyisini gerçekleştirme niyeti ve gayreti içerisinde olmalıyız." dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsasının, Diyarbakır'ı geleceğe taşıma ve kalkınma yolunda en önemli kurumsal yapılardan biri olduğunu dile getiren Güzeloğlu, "Diyarbakır, tarımsal üretimde hemen hemen her alanda üretimiyle Türkiye'de iddiası olan bir büyük şehir. Çoğu üründe doğrudan fiyat belirleme ve pazar alanını etkileme zenginliğine sahip ama bizim iddiamız da şu; Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir şehir olmak mecburiyetinde." ifadelerini kullandı.

Bir şehrin bütün kalkınma dinamiklerinin aynı noktada ve potada buluşturulması ve doğru olan noktada yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bir büyük zenginliğin adıdır Diyarbakır. Tarımın, ticaretin, ekonominin, bunun yanı sıra ilimin, irfanın, kültürün, edebin kentidir Diyarbakır. İşte bu Diyarbakır'ın yolculuğunu, gelişme ve kalkınma sürecini ihanet ve terör örgütü PKK ve onun uzantıları engelledi. Diyarbakır'ı her alanda bu zenginliğinden uzaklaştırmaya, kalkınma ve gelişmesinin önüne set olmaya, yapılacak her iyiliğin önünde durmaya sistematik bir ihanet aklıyla yıllardır hizmet ettiler."

Konuşmasının ardından katılımcılara sunum yapan Güzeloğlu, sorun ve önerileri dinledi.

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