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Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Diyarbakır, ne zaman bir kalkınma hamlesine girişmişse önü kesilmiş, bu kalkınmanın gerçekleşmesi engellenmiştir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır, ne zaman bir kalkınma hamlesine girişmişse önü kesilmiş, bu kalkınmanın gerçekleşmesi engellenmiştir." dedi.

"İş dünyası buluşmaları" programı kapsamında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya gelen Güzeloğlu, organize sanayi bölgelerinin gelişme ve kalkınma alanının önemli yerleri olduğunu söyledi.

Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığını da yürüttüğünü hatırlatan Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın sadece önemli uluslararası alana açılım yapacak bölgeyi ve Türkiye'yi uluslararası pazarlara bağlayacak bir merkez olduğunun bilincindeyiz. Tarihten gelen jeostratejik önemi, üretim altyapısı ve tarihin her döneminde yetişmiş insan gücü ve girişimcilik niteliği Diyarbakır'ı öne çıkartan ve belirgin kılan özellikleridir." diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin, ekonomik, sosyal ve her yönden kalkınmasının sağlanması, kaynaklarını bu hedefe doğru odaklayıp kullanması ve refah arttırıcı süreçlere katkı koyması gerektiğini belirten Güzeloğlu, şunları aktardı:

"Gerideki dönemlerde bölücü terör örgütü PKK'nın, onun uzantısı siyasal zihniyetlerin, bu kenti geri bıraktırmak, kalkınmasını engellemek, iş, aş ve istihdam konularının her noktada şüphesiz olumsuz bir düzeyde kalmasına dönük, bir ihanet aklı ve stratejisi olmuştur. Diyarbakır, ne zaman bir kalkınma hamlesine girişmişse önü kesilmiş, bu kalkınmanın gerçekleşmesi engellenmiştir. Büyük devlet yatırımlarından başlayarak, alt yapıya, baraj ve benzerlerine, sulama projelerine, öte yandan siz sanayicilerimizin yerel sermaye girişimlerine, bu ile dışarıdan gelecek yatırımcıların bu ilde bir yatırım yaparak bir sanayi girişimi yapmasına hep engel olunmuş, önü kesilmiş ve maalesef engellenmiştir."

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