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Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

22.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da bir demir doğrama atölyesi önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 2.

Diyarbakır’da bir demir doğrama atölyesi önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 2. Sokakta bulunan bir demir doğrama atölyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir doğrama atölyesi önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilden iş yerine silah ve pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda iş yerine oturan Hasip Gür ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde bulunan pikapla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Hasip Gür’ün durumunun ağır öğrenildi.
Bölgede çalışma yapan polis ekipleri saldırıyı geçekleştiren şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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