HABER

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarım ürünleri satılan bir iş yerine, yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarım ürünleri satılan bir iş yerine, yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, kırılan cam parçalarının isabet ettiği 4 kişi yaralandı.
Olay, Bismil ilçesinde bulunan Fırat Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre yüzü kar maskeli bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla Sedat İ.’ye ait tarım ürünleri satılan iş yerine kurşun yağdırdı. Olayın ardından zanlı kaçarak izini kaybettirirken, iş yerinde bulunan Sedat İ. (45), Mahmut Ç. (51), Davut İ. (49) ile Mikdat Y. (55) yüzlerine ve vücutlarına isabet eden cam parçaları nedeni ile yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şerit çekerek delil çalışması yaptı. Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonuMasaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunduKafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.