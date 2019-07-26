Diyarbakır’da İşçi Pazarında Gün Erken Başlıyor

Diyarbakır’da yıllardır işsizlerin uğrak yeri olan işçi pazarında her zaman olduğu gibi gün erken başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla pazara gelen onlarca kişi, iş bulabilmek için bazen akşama kadar bekliyor.

Bağlar ilçesinin Dörtyol olarak bilinen bölgesinde, yıllardır aynı manzaraya rastlamak mümkün. Sabahın ilk ışıklarıyla caddede kalabalık toplanmaya başlıyor. Gelenler vasıfsız işçiler. Geçimlerini sağlamak için ya yük taşıyor ya inşaatlarda çalışıyor ya başka bir alanda ihtiyacı olanların işini yapıyor. Kısacası fiziki gücüyle para kazanmaya çalışıyor. Dörtyol’daki manzara yaz kış değişmiyor. Cebinde birkaç lira parası olan, kahvehanelerde oturarak iş bekliyor. Olmayanlar ise kaldırım kenarlarında oturmayı tercih ediyor. Bu manzara 50 yıldır değişmiyor.

İşçiye, ihtiyacı olanların il uğrak yeri Bağlar’ın Dörtyol mevkii oluyor. Önceki yıllarda işçiler de işverenler de memnundu. Ancak şimdilerde herkes dertli. Pazara gelenler bazen akşama kadar iş bulamadan bekliyor.

Kimisi sabah 5, kimisi 6’da geliyor. Akşama güneş batana kadar, birkaç lira kazanmak için umutla bekliyorlar. VOA Türkçe’ye konuşan işçiler eskisi gibi iş bulamamaktan şikayetçi.İşçilerden kimisi adını vermek istemiyor. Bunlardan biri dertlerini şu cümlelerle dile getiriyor: “Burada yüzlerce işçi vardır. İş olmadığı için sürünüyorlar. Evine akşam bir lokma ekmek götürmek zorundalar ama iş yok. Burada güneşin altında akşama kadar bekliyorlar.Saat 4-5’te geliyorlar, akşam 7’ye kadar burada bekliyorlar. 100 kişiden 10’u ancak işe gidiyor. Herkes kriz var diyor. Kriz nedeniyle adam 500 milyonluk işe 200 veriyor. 4-5 kişi giderse adam başı 50 lira anca kalıyor. Bunula nasıl geçimini sağlasın?”