Diyarbakır’da IŞİD Operasyonu: 9 Gözaltı

Polisin IŞİD’in bayramda bölgede eylem yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşması üzerine Diyarbakır’da gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişi yakalandı.

Olayda bazı silahlar ve örgüte ait belgeler de ele geçirildi.

İstihbarat bilgisinin polise ulaşmasının ardından alınan operasyon kararı, bu sabaha karşı hayata geçirildi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri, kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “DEAŞ terör örgütü adına ilimizde, Kurban Bayramı esnasında eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde şahıslar olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda: Tespiti yapılan Ö.A. M.C. R.D. M.C. B.A. Ş.A. M.A. H.G. ve H.H. isimli 9 şüpheli şahıs yakalanmış, Şahısların adreslerine yönelik olarak 30/07/2020 günü yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği. 40 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, Çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da 5 Haziran 2015’te HDP mitingine bombalı saldırı düzenleyen IŞİD, aynı yılın Rkim ayında da polisle çatışmaya girmişti. Kayapınar ilçesindeki hücre evine yapılan baskında 7 IŞİD militanı öldürülmüştü. Çatışmada 2 polis de yaşamını yitirmişti.

