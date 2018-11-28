HABER

Diyarbakır'da işlettiği bakkalda tabancayla vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 23:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişilerle borç-alacak tartışması yaşayan  Mehmet Nuri B., işlettiği bakkalda tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişilerle borç-alacak tartışması yaşayan Mehmet Nuri B., işlettiği bakkalda tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre borç-alacak nedeniyle tartıştıkları Mehmet Nuri B.'ye, 68'inci sokakta işlettiği bakkalda tabancayla ateş açıp kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Mehmet Nuri B., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Nuri B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Nuri B.'nin cesedi otopsi için morga konulurken, polis tabancayı ateşleyen kişileri yakalama için çalışma başlattı.

Korkunç! Köprüden trenin üzerine atladılarKorkunç! Köprüden trenin üzerine atladılar
Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuktan 1'i ağır yaralandıKöprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuktan 1'i ağır yaralandı
İzmir'de, tünelde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandıİzmir'de, tünelde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuktan 1'i ağır yaralandı

Korkunç! Köprüden trenin üzerine atladılar

Caddede drift yaparken ortalığı savaş alanına çevirdi

Ortalığı savaş alanına çevirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

Gelin adayı çete üyesi çıktı! Takıları alıp kayıplara karıştı

'Canım lahmacun çekiyor' dedi sonrası akılalmaz!

Dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu

Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.