Diyarbakır’da istinat duvarı çöktü

Diyarbakır’da tarihi On Gözlü Köprü’nün bulunduğu bölgede istinat duvarı çöktü. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde tarihi On Gözlü Köprü’nün bulunduğu bölgede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Akçomak Mahallesi’nde eski Mardin yolu üzerinde bulunan istinat duvarının bir bölümü çöktü. Şans eseri bölgede yaya ve araç trafiğinin bulunmaması olası faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Duvarın çöktüğü bölgede güvenlik önlemi alınırken, yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.



