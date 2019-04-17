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Diyarbakır’da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:03 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Koşuyolunda bulunan parkta yapılmak istenen izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Koşuyolunda bulunan parkta yapılmak istenen izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Tazyikli suyun etkisiyle düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Koşuyolunda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde "Kayyum ve tecride hayır" gösterisi yapılmak istendi. Güvenlik güçleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın izinsiz gösteri yapmasına müsaade edilmeyeceğini belirten polis ekipleri ile HDP’liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine polisler tarafından yapılan uyarıların ardından tazyikli su ile kalabalığa müdahale edildi. Tazyikli su ile yapılan müdahale sırasında yere düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.

HDP’li vekil polise tekme atınca olaylar kızıştı
Remziye Tosun için bölgeye ambulans çağrıldı. Tosun ambulansa alınırken, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polise tekme atınca ortalık bir anda karıştı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalabalığa müdahale etti. Olaya karışanlar gözaltına alındı.

Aydeniz Van’da polisi kolundan ısırmış, Diyarbakır’da ise bir gösteride düşmüştü
Polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, geçen ay Van’da katıldığı gösteride bir polis memurunu kolundan ısırmıştı. Aydeniz Diyarbakır’da bir gösteri sırasında ise yine polisle tartışıp, izin verilmemesine rağmen ısrarla yürüyünce düşerek baygınlık geçirmişti.

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