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Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik denetimine başladı.

Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik denetimine başladı. Yol kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerinde sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücüleri seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran jandarma, kural ihlali yapan ve fazla yolcu taşıyan araçlara da ceza yazdı.
Kontroller sırasında durdurulan araçların sürücüleri ile yolcularına ayrıca Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Araçların bagajları ise dedektör köpek yardımı ile arandı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdıDiyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdıDiyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdıDiyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı

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