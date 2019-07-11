Diyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerine bazı kişilerin engel olmasıyla çıkan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı.

Dicle Elektrik, merkez Kayapınar ilçesindeki Medya Mahallesi'nde yüzde 90'a ulaşan kayıt dışı elektrik kullanımını önlemesine yönelik 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattı. Polis eşliğinde mahalleye giden Dicle Elektrik ekipleri, bir grubun engeliyle karşılaştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, kurulacak elektrik direkleri için açılan çukurlara oturmak istedi. Bu sırada bazı kadınlar da Dicle Elektrik ekiplerine taş atınca gerginlik çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı, bazı araçlar hasar gördü. Polis, güvenlik önlemi alırken, ekipler kontrol yapamadı.

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