HABER

Diyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerine bazı kişilerin engel olmasıyla çıkan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerine bazı kişilerin engel olmasıyla çıkan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı.
Dicle Elektrik, merkez Kayapınar ilçesindeki Medya Mahallesi'nde yüzde 90'a ulaşan kayıt dışı elektrik kullanımını önlemesine yönelik 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattı. Polis eşliğinde mahalleye giden Dicle Elektrik ekipleri, bir grubun engeliyle karşılaştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, kurulacak elektrik direkleri için açılan çukurlara oturmak istedi. Bu sırada bazı kadınlar da Dicle Elektrik ekiplerine taş atınca gerginlik çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı, bazı araçlar hasar gördü. Polis, güvenlik önlemi alırken, ekipler kontrol yapamadı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralıDiyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralıDiyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralıDiyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralı

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Mandırada buhar kazanı patladı: 1 yaralıMandırada buhar kazanı patladı: 1 yaralı
Telefon dolandırıcılarına parasını kaptırdıTelefon dolandırıcılarına parasını kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.