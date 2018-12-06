HABER

Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 adrese düzenlenen operasyonda 5'i kurusıkı 40 tabanca ve 434 fişek ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 adrese düzenlenen operasyonda 5'i kurusıkı 40 tabanca ve 434 fişek ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ve Çınar ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 5'i kurusıkı 40 tabanca, 76 şarjör, 111 kapsül, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, Kalaşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 434 fişek, 34 tabanca namlusu, 5 iğne ve tetik tertibatı, 2 tüfek mekanizması, 7 tabanca namlu üst kapağı, 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan 28 çelik boru ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada ise halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltıDiyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltıDiyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltıDiyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi
Kamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktıKamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Polis bile şaşırdı! Hepsi buradan çıktı

Polis bile şaşırdı! Hepsi buradan çıktı

Bakkalda karı-kocaya korkunç infaz!

Bakkalda karı-kocaya korkunç infaz!

Sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı

Video sosyal medyaya düştü... Öğretmen gözaltına alındı!

2,5 yaşındaki çocuğa yaptıkları şey kan dondurdu

2,5 yaşındaki çocuğa yaptıkları şey kan dondurdu

Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.