Diyarbakır’da Kadın Aktivistlere Operasyon: 22 Gözaltı

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda aralarında kadın aktivist, siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu 22 kadın gözaltına alındı. Kadın örgütleri operasyona tepki gösterdi.
Sabah saatlerinde başlayan operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskın yapılan adresler arasında, son zamanlarda sıkça soruşturma ve operasyonların hedefi olan Rosa Kadın Derneği de vardı. Kayapınar ilçesinde bulunan Rosa Kadın Derneği’ne giden polis, dernek binasında arama yaptı.
Dernek yönetimi, operasyonu sosyal medya hesabından şu mesajla duyurdu: “Hukuksuz bir şekilde kapı kırılarak, alarm sistemi koparılarak ve hiçbir yönetici olmadan arama yapılmaya başlandı. Sistematik olarak bize uygulanan yargı tacizini kabul etmiyoruz. Kadınlara dönük iktidarın yürüttüğü nefret, sindirme politikalarına karşı vardık, varız, var olacağız.”
VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “legal yapı altında örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterip örgütsel görüşme, yürüyüş ve toplantı düzenledikleri” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında başlatıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
22 kadın gözaltında
Rosa Kadın Derneği'ndeki arama öğle saatlerine kadar sürerken, baskın yapılan adreslerde 22 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Jinnews haber ajansının muhabiri Beritan Canözer de bulunuyor.
HDP’den tepki
HDP, operasyona sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. HDP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İktidarın emek, doğa ve kadın düşmanı politikalarına boyun eğmeyen birçok kadın, farklı illerde sabah baskınlarıyla rehin alındı. Bu operasyon, iktidarın korkusunun göstergesidir. Saldırdıkça kaybedenleri kadın mücadelesi düşürecek” denildi.
“İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme eylemleri engellenmek isteniyor”
Aramaların ardından bir basın toplantısı düzenleyen Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, gözaltına alınan kadınların, dernek faaliyetleri nedeniyle alındıklarını öne sürdü. Kaya, hafta sonu Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı yapacakları eylemin öncesinde yapılan operasyonun, eylemi engellemeye yönelik olduğunu savundu. Kaya, “Bugün yapılan operasyonda alınan kadın arkadaşlar eylem ve etkinliklerden dolayı alındılar. Derneğimiz tamamen bu saldırılarla illegalize edilmeye çalışılıyor. Toplumun içerisindeki kadının sistematik bir şekilde şiddete maruz kalması nasıl bir devlet politikası ise bugün kadın mücadelesine karşı yürütülen bu saldırılar da sistematik bir devlet şiddetidir. Biz kadın hareketlerin bir parçası olarak, aynı zamanda Kürt kadınları olarak iki farklı kimliğimizden dolayı saldırı altındayız. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeye dair verilen karara karşı güçlü kadın örgütlenmesi oldu. Buna dair eylemlerimizi gerçekleştirdik. Asıl büyük eylem 10 Nisan'da. Bunu yapmamamız ya da zayıf olmamız için yaptılar bu operasyonu” dedi.
Rosa Kadın Derneği’ne geçen yıl Mayıs ayında da baskın yapılmış ve birçok dernek üyesi tutuklanmıştı. Daha sonra yapılan yargılamalarda, dernek üyeleri tahliye edilmişti.