Diyarbakır’da Kadın Aktivistlere Operasyon: 22 Gözaltı

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda aralarında kadın aktivist, siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu 22 kadın gözaltına alındı. Kadın örgütleri operasyona tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskın yapılan adresler arasında, son zamanlarda sıkça soruşturma ve operasyonların hedefi olan Rosa Kadın Derneği de vardı. Kayapınar ilçesinde bulunan Rosa Kadın Derneği’ne giden polis, dernek binasında arama yaptı.

Dernek yönetimi, operasyonu sosyal medya hesabından şu mesajla duyurdu: “Hukuksuz bir şekilde kapı kırılarak, alarm sistemi koparılarak ve hiçbir yönetici olmadan arama yapılmaya başlandı. Sistematik olarak bize uygulanan yargı tacizini kabul etmiyoruz. Kadınlara dönük iktidarın yürüttüğü nefret, sindirme politikalarına karşı vardık, varız, var olacağız.”

VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “legal yapı altında örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterip örgütsel görüşme, yürüyüş ve toplantı düzenledikleri” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında başlatıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.