Diyarbakır’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ağı

Ağ üyelerinden Rosa Kadın Derneği kurucularından Ayla Akat Ata, ağın kadınlara birçok alanda yarar sağlayacağını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ata, “Başarabilirsek çok önemli bir adım olacak. Esasında 2000 yılından bu yana belli ölçekte gerçekleştirmeye çalıştık. Aradan 20 yıl geçti önemli bir mesafe kaydedildi. Neredeyse her yapının bir kadın komisyonu, kadın çalışma grubu var. Burada var olan gruplar sadece başvuru alan kurumlar. Elde etiğimiz sonuçları paylaşabilmek, birbirimizden haberdar olmak istiyoruz. Bir mücadelenin içindeysek kadına yönelik şiddetin her boyutuyla ilgilenmemiz lazım. Baro hukuki destek, SUHODER sosyal hizmet yardımı, psikologlar psikolojik yardım sunuyor. Biz alana inip önleyici faaliyetini yapıyoruz, bilgi ve bilinçlendirme yapıyoruz. Diğer kurumlara yönlendiriyoruz. SES sağlık kurumuna gittiği andan itibaren haberdar oluyor. Kadının tatmin olabileceği en üst seviyeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Birbirimizden haberdar olmak, şiddeti önlemek, açığa çıktıysa kadına en iyi desteği sunabilmek, açığa çıkmamışsa çıkması için güven vermek. Bir bütün olarak kadına yönelik şiddete dair bilinçlenme faaliyeti sağlamak” dedi.