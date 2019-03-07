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Diyarbakır’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ağı

07.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir grup sivil toplum kuruluşu kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla bir ağ kurdu. Ağın hedefi şiddeti tamamen bitirmek

Diyarbakır’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ağı

Diyarbakır’da bir grup sivil toplum kuruluşu kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla bir ağ kurdu. Ağın hedefi şiddeti tamamen bitirmek.

Rosa Kadın Derneği, Diyarbakır Tabipler Odası, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Eğitim-Sen, SES Diyarbakır Şubesi, Mezopotamya Psikologları İnisiyatifi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından oluşturulan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı’nın kuruluşu basın toplantısıyla açıklandı.

Ağa katılan kurumlar tarafından imzalanan iş birliği protokolü de kamuoyuna açıklandı. Protokolün maddeleri şöyle;

Madde 1: “Bileşenler, herhangi bir ayrım gözetmeksizin Diyarbakır ili içinde kadına yönelik her türden şiddetle mücadele etmek amacıyla bir araya gelir.

Madde 2: Bileşenler ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket etme ve dayanışma, ortak veri tabanı ve hafıza oluşturma hususlarında birbirlerine karşılıklı taahhütte bulunur.

Madde 3: Ortak Amaç doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadele ağı adı altında bir araya gelen bileşenlerin imzaladığı işbu protokol ve maddeleri ihtiyaç halinde de değiştirilip geliştirilebilir.”

Ağ üyelerinden Rosa Kadın Derneği kurucularından Ayla Akat Ata, ağın kadınlara birçok alanda yarar sağlayacağını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ata, “Başarabilirsek çok önemli bir adım olacak. Esasında 2000 yılından bu yana belli ölçekte gerçekleştirmeye çalıştık. Aradan 20 yıl geçti önemli bir mesafe kaydedildi. Neredeyse her yapının bir kadın komisyonu, kadın çalışma grubu var. Burada var olan gruplar sadece başvuru alan kurumlar. Elde etiğimiz sonuçları paylaşabilmek, birbirimizden haberdar olmak istiyoruz. Bir mücadelenin içindeysek kadına yönelik şiddetin her boyutuyla ilgilenmemiz lazım. Baro hukuki destek, SUHODER sosyal hizmet yardımı, psikologlar psikolojik yardım sunuyor. Biz alana inip önleyici faaliyetini yapıyoruz, bilgi ve bilinçlendirme yapıyoruz. Diğer kurumlara yönlendiriyoruz. SES sağlık kurumuna gittiği andan itibaren haberdar oluyor. Kadının tatmin olabileceği en üst seviyeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Birbirimizden haberdar olmak, şiddeti önlemek, açığa çıktıysa kadına en iyi desteği sunabilmek, açığa çıkmamışsa çıkması için güven vermek. Bir bütün olarak kadına yönelik şiddete dair bilinçlenme faaliyeti sağlamak” dedi.

Ağın diğer bir üyesi Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Rozerin Çatak ise ağdan umutlu. VOA Türkçe’ye konuşan Çatak, hedeflerinin sıfır şiddet olduğunu söyledi. Çatak, “Örnek verecek olursak, kadın eşi tarafından şiddete uğradı, hastaneye başvurdu, biz hemen adli boyutunu araştıracağız, açığa çıkarılması için çalışacağız. Kişinin kuruma başvurmasını beklemeyeceğiz. Biz kadınlarla görüşerek, şiddetin boyutlarını açığa çıkarmaya çalışacağız. Amacımız şiddeti sıfıra indirmek. Ağdan çok umutluyuz. Sonuçlarını yakında göreceğiz” diye konuştu.

Çatak, kadınların kurulacak telefon hattı, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ağa ulaşabileceklerini söyledi.

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