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  4. Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor

Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bağlar ilçesinde kadınlar, ADEM tarafından açılan ücretsiz kursta zumba ve halayla eğlenirken kilo da veriyor - ADEM Koordinatörü Arzu Çetin: - "Bayanlarımız geldi 'biz günlerden vazgeçemiyoruz. Hem yemek yeyip hem de kilo vermek istiyoruz.' Biz de o zaman hem günlere gitsinler hem de zumba ile kilo versinler diye kursu açtık"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kilolarından kurtulmak isteyen kadınlar, ücretsiz düzenlenen kursta zumba yapıp, halay çekerek hem eğleniyor hem de kilo veriyor.

Zengin mutfağıyla dikkati çeken Diyarbakır'da kadınların bol yiyecek çeşidiyle düzenlediği günler adeta lezzet şölenine dönüşüyor. Afiyetle yenilen menülerle alınan kilolardan kurtulmak isteyen kadınların imdadına Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi yetişti.

Hafta içi her gün, düzenlenen ücretsiz zumba kursuna katılan 50 kadın, kilo vermenin yanı sıra çekilen halay ve oynanan çifte telliyle eğlenceyi zirveye çıkarıyor. Her yaştan kadının katıldığı etkinliğe bazı kadınlar kucağında çocuğuyla geliyor.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatın her alanında kadınların yanında olduklarını söyledi.

Kimi kursları kadınların ekonomik hayata katılımlarını arttırmak için açtıklarını kimilerini ise gelen talep üzerine oluşturduklarını belirten Çetin, "Bayanlarımız geldi. 'Biz günlerden vazgeçemiyoruz. Hem yemek yiyip hem de kilo vermek istiyoruz.' dediler. Biz de o zaman hem günlere gitsinler hem de zumba ile kilo versinler diye kursu açtık." dedi.

En fazla kalori yakılan spor etkinliklerinden birinin de zumba olduğunu belirten Çetin, "Bağlar ilçemizde genelde dezavantajlı kadınlarımız mevcut. Fazla etkinlik şansları yok. ADEM olarak kadınlarımızın hayatına ufakta olsa dokuna bildiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

- Zumbayı danslara uyarlayabiliyoruz

Zumba eğitmeni Melisa Özer ise son zamanlarda zumbaya yoğun bir talep olduğunu aktararak, "Fitness salonlarına gitmekten sıkılan bayanlar daha eğlenceli aktiviteler arıyor. Bu nedenle zumba tercih edilen bir spor dalı. Daha eğlenceli bir hale getirip, kendi yöremize ait şeylerde katıyoruz." diye konuştu.

Kadınların spor ve dans salonlarından hizmet almak istedikleri zaman en az 200 ile 400 lira arasında bir ücret ödemeleri gerektiğini fakat ADEM sayesine bu hizmete ücretsiz ulaştıklarını belirten Özer, "Zumba bir dans türü değildir. Latin adımlarıyla yapılan fitnessin bir alt dalıdır. Salsa, halay gibi danslara uyarlayabiliyoruz." dedi.

- "Koşarak geliyoruz"

Zumba dersleri sayesinde formda kaldıklarını vurgulayan Merve Şaki, "Yöre insanı hem yemek yemeyi çok seviyor hem de formda kalmak istiyor. Bu bizim için çok güzel bir imkan. Bundan sonuna kadar yararlanacağız. Zumba yapıyoruz ve halay çekmekten de geri durmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günlerde, ev gezmelerinde yeyip, içip, eğlendiklerini, hareketsiz bir yaşam sürdükleri için de kilo aldıklarını aktaran Sultan Sena, "Etkinliği duyar duymaz koşarak geldik. Aldığımız kilolardan da eğlenerek kurtuluyoruz. Halay çektikten sonra da gönül rahatlığıyla evimize gidiyoruz." diye konuştu.

- "Eğlence sınırsız"

Bir süre öncede sigarayı bıraktığı için hızlı bir şekilde kilo almaya başladığını dile getiren Melike Zengin ise şunları söyledi:

"Şaka gibi ama çok kısa sürede 10 kilo aldım. Şimdi hem eğleniyoruz hem sporumuzu yapıyoruz. Artık kilo almıyorum. Yemek yemeyi seviyorum. Daha önceden zumbayı bilmiyorduk. Televizyondan öğrendiğimiz kadardı. Bunu bize Bağlar Kaymakamlığı ADEM sağladı. İyi ki yanımızdalar. Hem yemeğimizi yiyoruz, hem halayımızı çekiyoruz, hem sporumuzu yapıyoruz. Hepsi bir arada ve eğlence sınırsız."

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Anahtar Kelimeler:
Bağlar Diyarbakır Kadınlar zumba ve halay bir arada

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