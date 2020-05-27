Diyarbakır'da Kadınlardan Tutuklama Protestosu

Diyarbakır'da hafta sonunda düzenlenen ve aralarında Kürt siyasetçiler, kadın hakları savunucularının da bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı operasyona kadın kuruluşları tepki gösterdi. Bir basın açıklamasıyla operasyonu protesto eden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin suç sayıldığını iddia etti.

Diyarbakır’daki sendika, sivil toplum örgütü ve partilerin kadın kolları üyeleri tarafından oluşturulan ''Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu Kadın Meclisleri'' adlı grup Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak Sanat Sokağı'nda bir araya gelen gruba polis izin vermedi. Uzun süren tartışmanın ardından polis başka bir noktada açıklama yapılmasına izin verdi. Polisin sık sık sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısı yaptığı grup, yürüyerek diğer noktaya geçti.

Burada grup adına açıklama yapan KESK MYK Üyesi Gülistan Atasoy, 8 Mart'ın suç sayılmaya çalışıldığını söyledi. Atasoy, hükümetin kadın örgütlerini sindirmeyi hedeflediğini savunarak, “Kadın kurumlarını kapatarak, gözaltı ve tutuklamalarla kadınları sindirmeye çalışmaktadır. Cezaevlerinde bulunan 781 çocuğa bir de Dilgeş eklemiştir. Bir kadın kurumunun kadınlarla dayanışması, kadınlara karşı yapılan şiddete, tacize karşı mücadelesi etmesi suç sayılmıştır. Aynı zamanda 8 Mart’a katılım suç sayılmıştır. 8 Mart’ı kriminalize etmeye çalışanlar bilmeli ki, tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da kadınlar 8 Martlarda alanlarda olmaya devam edecektir. Kadınları kendine tehdit gören AKP onları zapturapt altına alıp sindirmeyi hedeflemektedir” dedi.