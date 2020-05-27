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Diyarbakır'da Kadınlardan Tutuklama Protestosu

27.05.2020 21:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hafta sonunda düzenlenen ve aralarında Kürt siyasetçiler, kadın hakları savunucularının da bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı operasyona kadın kuruluşları tepki gösterdi

Diyarbakır'da Kadınlardan Tutuklama Protestosu

Diyarbakır'da hafta sonunda düzenlenen ve aralarında Kürt siyasetçiler, kadın hakları savunucularının da bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı operasyona kadın kuruluşları tepki gösterdi. Bir basın açıklamasıyla operasyonu protesto eden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin suç sayıldığını iddia etti.

Diyarbakır’daki sendika, sivil toplum örgütü ve partilerin kadın kolları üyeleri tarafından oluşturulan ''Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu Kadın Meclisleri'' adlı grup Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak Sanat Sokağı'nda bir araya gelen gruba polis izin vermedi. Uzun süren tartışmanın ardından polis başka bir noktada açıklama yapılmasına izin verdi. Polisin sık sık sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısı yaptığı grup, yürüyerek diğer noktaya geçti.

Burada grup adına açıklama yapan KESK MYK Üyesi Gülistan Atasoy, 8 Mart'ın suç sayılmaya çalışıldığını söyledi. Atasoy, hükümetin kadın örgütlerini sindirmeyi hedeflediğini savunarak, “Kadın kurumlarını kapatarak, gözaltı ve tutuklamalarla kadınları sindirmeye çalışmaktadır. Cezaevlerinde bulunan 781 çocuğa bir de Dilgeş eklemiştir. Bir kadın kurumunun kadınlarla dayanışması, kadınlara karşı yapılan şiddete, tacize karşı mücadelesi etmesi suç sayılmıştır. Aynı zamanda 8 Mart’a katılım suç sayılmıştır. 8 Mart’ı kriminalize etmeye çalışanlar bilmeli ki, tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da kadınlar 8 Martlarda alanlarda olmaya devam edecektir. Kadınları kendine tehdit gören AKP onları zapturapt altına alıp sindirmeyi hedeflemektedir” dedi.

Açıklamaya katılan Eğitim-Sen Üyesi Hatice Efe ise kadınlara yönelik baskıları protesto ettiklerini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Efe, “Amacımız kadın kurumlarına, kadın aktivistlere sürekli olarak yapılan saldırıları gözaltı, baskı ve yıldırmaya çalışılmasını protesto etmek. Kadınlar bir suç işlemiyorlar, kadınlar binlerce yıldır olduğu gibi şu anda da sadece şiddete karşı eril zihniyete cinsiyetçiliğe karşı mücadele ediyorlar” dedi.

Bu arada operasyona STK’lardan da tepki geldi. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Baro, Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilciliği, Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği, Rosa Kadın Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, Dayanışmanın Kadın Hali, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İKK, KESK Şubeler Platformu, DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği, Mezopotamya Psikologlar İnsiyatifi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diş Hekimleri Odası ile Rengarenk Umutlar Derneği ortak bir açıklamayla operasyona tepki gösterdi ve tutuklananların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata, bazı HDP üyeleri ile kadın hakları savunucularının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 12’si tutuklanmıştı.

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