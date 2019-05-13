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Diyarbakır'da kadınların yardım kolisi kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır'da kadınların yardım kolisi kavgası

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 178'inci Sokakta meydana geldi. Yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmayı başaramayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polisin gelmesiyle kavga sona ererken, hafif şekilde yaralanan kadına olay yerinde müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da kadınların yardım kolisi kavgası

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