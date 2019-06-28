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Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 23:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kafeye giren silahlı saldırgan yüzünü tişörtle gizleyerek etrafa rastgele ateş açarak kaçtı.

Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da bir kafeye giren silahlı saldırgan yüzünü tişörtle gizleyerek etrafa rastgele ateş açarak kaçtı. Saldırıda kafede oturan bir kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan kafelerin bulunduğu bölgeye gelen ve yüzünü tişörtü ile gizleyen silahlı saldırgan, burada bulunan bir kafenin içerisine girerek rastgele ateş açtı. Yaklaşık 10 el ateş eden silahlı saldırgan son kurşunu ise kafe içerisinde duvara asılı bulunan saatte ateş ederek gecenin karanlığından faydalanıp ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi.
Saldırıda kafe içerisinde oturan müşterilerden biri kurşunun omuzuna isabet etmesi sonucunda yaralanırken, yaralı olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından otomobiliyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kafe içerisinde ve çevrede inceleme bulundu. Polis yaptığı incelemenin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

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