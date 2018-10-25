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Diyarbakır'da kaldırım çöktü; doktor ve hemşire içine düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

DOKTOR, O ANLARI DHA'YA ANLATTI Diyarbakır'da, işten çıkıp hemşire Özlem Duymaz ile evlerine giderken üzerinde yürüdükleri zeminin çökmesi sonucu düşüp yaralanan Dr.

Diyarbakır'da kaldırım çöktü; doktor ve hemşire içine düştü (2)

DOKTOR, O ANLARI DHA'YA ANLATTI
Diyarbakır'da, işten çıkıp hemşire Özlem Duymaz ile evlerine giderken üzerinde yürüdükleri zeminin çökmesi sonucu düşüp yaralanan Dr. Suzan Kuday Balık, yaşananları evinde DHA muhabirine anlattı.
Evli ve 4 yaşında 1 kız çocuğu annesi olan Dr. Suzan Balık, "Ben, radyoloji uzmanı olarak Çocuk Hastanesi'ne bağlı semt polikliniğinde çalışıyorum. İşten çıktık. Hemşire arkadaşımla birlikte evimize dönüyorduk. Aracımı da bu polikliniğin arka tarafındaki boş bir alana park etmiştim. Oradan geçerken kaldırım diye bildiğimiz bir yer üzerinden yürüdük ve bir anda kaldırım çöktü, yaklaşık 3 metre derine indik. Üzerimize taşlar, molozlar düştü. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar hemen koştular, bizi çıkardılar" dedi.
'İHMAL VAR, DAVA AÇACAĞIM'
Büyük bir ihmalkarlığın söz konusu olduğunu belirten Dr. Suzan Kuday Balık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu anda oranın kaldırım olmadığını öğrendim. Orası, bir mobilya atölyesinin kendi yaptıkları yermiş. Büyük bir ihmal söz konusu. O anda aslında neye uğradığımızı şaşırdık. Yani anlık bir şeydi, arkadaşım çok esprili birisi, orada sohbet ediyorduk. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık, arkadaşımın sırtına molozlar düştü ve sırtında kırıklar var, ben çok şükür ucuz atlattım. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şeyi. Bizim yerimizde başka insanlar da olabilirdi. Bu olay mucize gibi, o anda öleceğimi hissettim, bizi kurtarın diye feryat ettik. Bağırmaya çalıştık, Allah'tan çevredeki insanlar duyup hemen koştular. Biraz daha geç kalmış olsalardı çok farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Dava açmayı düşünüyorum. Çünkü, çok çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Şu an hayatta olmayabilirdik. Özellikle dava açacağım ki; böyle şeyler tekrarlanmasın, hiç kimse yaşamazsın bu tarz olayları. Olay sırasında kızım aklıma geldi. Ne yapacağım diye çok düşündüm. Herkes şokta başıma gelenler nedeniyle arayan soran çok fazla, telefonum hiç susmadı."

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da kaldırım çöktü; doktor ve hemşire içine düştü (2)Diyarbakır'da kaldırım çöktü; doktor ve hemşire içine düştü (2)Diyarbakır'da kaldırım çöktü; doktor ve hemşire içine düştü (2)Diyarbakır'da kaldırım çöktü; doktor ve hemşire içine düştü (2)

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