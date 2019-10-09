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Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından kırsal alanda kaliteli ve kayıpsız enerjinin nasıl sağlanacağına yönelik çalıştay düzenlendi.

Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından kırsal alanda kaliteli ve kayıpsız enerjinin nasıl sağlanacağına yönelik çalıştay düzenlendi.
Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki kırsal alanlarda kaliteli ve kayıpsız enerjinin nasıl sağlanacağına yönelik çalıştay düzenledi. Çalıştaya, Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Ar-Ge Direktörü Mutluhan Oruncak, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcıları Nedim Tüzün ve İbrahim Halil Ertürkler ile 175 saha sorumlusu katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, kaliteli ve kayıpsız enerji konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu mücadelede görev alan tüm çalışanlara teşekkür etti. Karagüzel, en büyük sorunlarının kayıp kaçak olduğunu söyledi. Özelleştirme sonrasında bu konunun hep gündemlerinde yer aldığını belirten Karagüzel, “Bu konuda yüzlerce yeni proje denedik ve birçoğunu sahada uyguladık. Aldığımız iyi neticelerle Allah’a şükür, bugün çok güzel yerlere geldik. Bunda siz saha çalışanlarının çok büyük katkıları var. Hepinize teşekkür ederiz. Yeni projeler beklediğimiz için böyle bir çalıştay düzenledik. Sonuçta bizim sermayemiz insan ve bilgidir, yani sizlersiniz” dedi.

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Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı

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