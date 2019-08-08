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Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, biri ağır iki kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde yan yola girmeye çalışan Mehmet Salih Önemli idaresindeki 34 AH 7450 plakalı içecek yüklü kamyonet ile henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 BHE 940 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çarpan kamyonet yola devrildi.

Kamyonette sıkıştığı yerden 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan sürücü Önemli ile aynı araçta bulunan Osman Sönmez yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Önemli'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik kazası

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