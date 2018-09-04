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Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı anne ve 40 günlük bebeği öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı anne ve 40 günlük bebeği öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonetin çarptığı anne ve 40 günlük bebeği hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Zehra Kaya (20) aşı yaptırmak için hastaneye götürdüğü 40 günlük bebeğiyle Diyarbakır-Mardin karayolunda karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 LE 258 plakalı kamyonetin altında kaldı.

Kazada bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan anne de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
40 günlük bebek Çınar Genç Anne Kaza

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