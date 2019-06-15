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Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da waffle ve kumpir satışı yapan iş yeri sahibi Can Turan, örnek bir davranışa imza atıp kampanya başlattı.

Diyarbakır’da waffle ve kumpir satışı yapan iş yeri sahibi Can Turan, örnek bir davranışa imza atıp kampanya başlattı. Turan, karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere ücretsiz waffle ikram etti. Turan, kampanyayı notları zayıf olan öğrencileri motive etmek amacıyla yaptıklarını ve tatil boyunca kampanyayı sürdüreceğini söyledi.
Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının son ders zili dün çalmıştı. Ders zilinin çalmasıyla öğrenciler karneleri aldı. Karnesi ile takdir ve teşekkür belgesi alanlar ödüllendirilirken, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde waffle ve kumpir satışı yapan iş yeri sahibi Can Turan ise, dersleri zayıf olan öğrencileri ödüllendiriyor.
İş yerinin kapısına, ’Karnesinde en az 2 tane 1 olan öğrencilerimize waffle ikramımızdır. Çikolata ve meyveyi bol bol yiyeceğiz ki zihnimiz açılsın’ pankartı astı. Pankartta sadece karne günü olurken, iş yeri sahibi Turan kampanyayı tatil boyunca sürdüreceğini söyledi.

"Motive etmek amacıyla böyle bir kampanya başlattık"
Yaptığı örnek kampanya hakkında bilgi veren waffle ve kumpir satışı yapan iş yeri sahibi Can Turan, taktir, teşekkür alan öğrencilerin zaten mutlu olduğunu belirterek, "Zayıfı olan öğrenciler hep dışlanıyorlar ve bazıları da aileleri tarafından hor görünüyorlar. Bazı esnaf taktir ve teşekkürle gelen öğrencilere saç tıraşı, su veya benzeri şeyler bedava diye kampanya yapıyorlar. Biz karnelerindeki notları zayıf olan öğrencileri illeri ki yaşamlarında motive etmek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. İnşallah gençler ve çocuklar adına güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Kampanyamız tatil süresi boyuncada da devam edecektir" dedi.

"Çok daha güzel bir duygu diye düşünüyorum"
Karnesinde bir zayıfı olan lise son sınıf öğrencisi Ahsen Şevval, kampanyayı sosyal medyadan gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Karnemi dün aldım, bugünde geldim buraya. Bana Can bey, waffle ikramında bulundu. Böyle bir kampanya aslında zayıfı olan öğrenciler için çok mantıklı bir şey ve dışarıda hep taktir ile teşekkür alanlara destek oluyorlar veya daha çok önem veriyorlar. Böyle bir kampanya başlatarak notları zayıf olan biz öğrencileri ödüllendirilmeleri çok daha güzel bir duygu diye düşünüyorum" diye konuştu.

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz

Diyarbakır’da karnesinde 2 zayıf olan öğrencilere waffle ücretsiz
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