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  4. Diyarbakır’da karşıya geçmeye çalışan yaya saniye farkıyla ölümden kurtuldu

Diyarbakır’da karşıya geçmeye çalışan yaya saniye farkıyla ölümden kurtuldu

17.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ve Diyarbakır’da yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ve Diyarbakır’da yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Diyarbakır’da kontrolden çıkan bir otomobil yol ortasındaki sinyalizasyon direğine çarptı. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yaya aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtulduğu anlar kameraya sani saniye yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ve Diyarbakır’da yılın ilk ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Diyarbakır’daki birinci kazada, kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarptı. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yaya aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtulduğu görüldü.

Dikkatsizlik ve hız kazalara sebep oldu
İkinci kazada ise sağ yoldan yola çıkan bir otomobil sol taraftan gelen bir başka otomobil çarpması ile yoldan çıkarak durdu. En son yaşanan kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla diğer arkadan gelenlerinde kazaya karışmasıyla birlikte zincirleme kaza yaşandığı görüldü.
Kazalara ilişkin görüntüler ise saniye saniye mobesse kameralarına yansıdı.

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