Diyarbakır’da kaybolan Şanlıurfalı çocuk Adapazarı’nda bulundu

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinden 5 gün önce Diyarbakır’a misafirliğe giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Kayan, Adapazarı’nda bulundu.

Alınan bilgiye göre; Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Kayan, 5 gün önce (Cumartesi) Diyarbakır’da ikamet eden dayısına misafirliğe gitti. Dayısının evinde bir gece kalan Kayan’dan, Pazar günü Viranşehir’e dönmek için şehirlerarası minibüs otogarına gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Çocuklarının eve dönmemesi üzerine Kayan’ın ailesi, durumu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Kayıp başvurusunun ardından ulusal ve yerel medyada çıkan haberleri gören ailenin Adapazarı’ndaki akrabaları, Mehmet Ali Kayan’ın yanlarında olduğunu babasına bildirdi.

Baba Şirin Kayan, çıkan haberler üzerine çocuğunun Adapazarı’nda akrabalarının yanında bulunduğunu belirterek, teşekkür etti



