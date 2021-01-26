Diyarbakır’da kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da dondurucu soğuklar nedeni ile buz tutan yolda, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ahmede Hane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dondurucu soğuklar nedeni ile buz tutan yolda 3 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu birbirlerine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

