Diyarbakır'da kayıp yakınlarının eylemine izin verilmedi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi ve kayıp yakınlarının eylemine, polis, valiliğin yasak kararını gerekçe göstererek izin vermedi.
İHD Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları tarafından, 'Kayıplar bulunsun, failler yargılansın' sloganıyla her hafta düzenlenen oturma eylemi için HDP milletvekilleri Musa Farisoğlulları, Salihe Aydeniz, Habip Eksik, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici'nin de aralarında bulunduğu grup, saat 12.00'de Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde toplandı. Bugün 498'incisi düzenlenmek istenen eylem öncesi, park ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis, gruba, eylemin valilik kararıyla yasaklandığını bildirdi. Polis, tutanağın da kendilerine tebliğ edildiğini iletti. Eylemin yapılacağı alanı polis tamamen kapatırken, yaklaşık 40 kişilik grubun geçişine de izin verilmedi.
Grup adına burada konuşan Baro Başkanı Ahmet Özmen, polisin görevinin kayıpları bulmak olduğunu belirterek, eylemlerine izin verilmediğini söyledi. Polis, Özmen'in açıklaması sırasında anons yaptı ve kalabalığın dağılmasını istedi. Parkın karşısında bulunan kaldırıma geçen, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu kalabalığa polis, uyarısını tekrarladı. Bu sırada polis yetkililerinin, grupta bulunan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'i tanımaması nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından grup, alandan ayrıldı.
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