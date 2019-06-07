Diyarbakır'da kaza: 4 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yoldan çıkan 21 AS 181 plakalı cip ile 31 KCP 61 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, henüz sürücüleri öğrenilmeyen araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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