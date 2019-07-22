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Diyarbakır'da, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Diyarbakır'da, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

Selim KAYA/DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Diyarbakır'da 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, millet olarak gazilere duyulan minnettarlığı anlattı. Vali Güzeloğlu, bu madalyaların milletinin imanının asil ve dik duruşunun değerleri uğruna feda edilmiş bir hayatın simgesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Doğu Akdeniz'de var olan bütün güzellikler ve Kıbrıs, eşit ve adil bir şekilde ancak paylaşılacak ve ortaklık temelinde geleceğe birlikte yol alacaklardır. Bunun dışında bir şey olursa tabii ki 1974'te olduğu gibi bugünde şanlı Türk ordusu hava, deniz ve kara, bütün kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıs'ın yanındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin iradesi ve kararlılığı bütün tehditleri hamdolsun bertaraf edecek bir gücün sahibidir. Biz bugün kahraman gazilerimizle birlikte aynı ortamda olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bugün manen aramızda olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın bütün şehitlerine ve kahraman gazilerimize minnet, hürmet ve saygılarımızı sunuyoruz Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.
Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardındın Kıbrıs Barış Harekatı'nın en yaşlı gazisi olan 71 yaşındaki Abdulaziz Taşer'e madalyasını verdi. Vali Güzeloğlu, kendisini asker selamıyla selamlayan gazinin elini öptü. Taşer, kendisine madalya takıldığı sırada duygulandığı, gözlenirken Vali Güzeloğlu, gaziyi teselli etti.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Diyarbakır'da, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Diyarbakır'da, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Diyarbakır'da, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

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