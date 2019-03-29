Diyarbakır'da kırsal mahalleler toplu taşıma hizmetine kavuştu

Nakit parayı kaldırdıklarını ve oluşturdukları "Diyarkart" sistemiyle 1 milyon kartı vatandaşlara ücretsiz verdiklerini dile getiren Ural, kentin gelişen yeni yerlerine açtıkları yeni güzergahlarla da şehirde ulaşımı iyi bir noktaya taşıdıklarını vurguladı.

Daha iyi hizmet için klimalı duraklar yaptıklarını ifade eden Ural, kent merkezindeki 90 araçta da internet hizmeti verdiklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rifat Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıklarında vatandaşa güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için araç filosunu geliştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmetinin sağlanması için başlatılan çalışmaları aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmeti veren araç sayısını 166'dan 300'e çıkardı.

Ural, göreve geldiklerinde toplu taşıma hizmetinin kent merkezindeki bazı mahallelere bile yapılmadığını tespit ettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Eski dönemde sadece 90 araçla şehir içinde çalışılırken biz şu anda 145 araçla çalışmaktayız. Diğer araçlarımız da kırsal mahallelere sefer düzenlemekte. Örneğin kent merkezindeki İplik mahallemizde bile göreve geldiğimiz dönemde toplu taşıma hizmeti verilmiyordu. İlk kez oraya araç tahsisi gerçekleştirdik. Diyarbakır'da daha önce şehir merkezindeki bazı mahallelere dahi toplu taşıma hizmeti verilmezken, kırsal mahallelere araç tahsisi yaptık."

- "En ucuz ulaşım toplu taşıma hizmeti Diyarbakır'da"

Kırsal mahallelerdeki vatandaşların daha önce kente gelebilmek için minibüsleri kullandıklarını dile getiren Ural, bu özel hizmetin de vatandaşın ulaşım giderini artırdığına işaret etti.

"Şu anda büyükşehirler arasında Türkiye'nin en ucuz toplu taşıma hizmetini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sunmaktadır." diyen Ural, bir araçla vatandaşın şehrin bir ucundan diğer ucuna seyahat edebildiğini aktardı.