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  4. Diyarbakır’da kısıtlama saatinde taşlı sopalı ev bastılar: 20 yaralı

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde taşlı sopalı ev bastılar: 20 yaralı

05.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da kısıtlama saatinde park kavgası nedeniyle ev bastılar 20 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838.

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde park kavgası nedeniyle ev bastılar 20 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kişi aracıyla geri gelirken Koyuncu ailesinin aracına çarptı. Çarpma sonrası tartışma çıkınca şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Koyuncu ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri şahsın silahına el koyarak ifadesi alınması üzere karakola götürdü. Bugün öğle saatlerinde şahsın ailesi Koyuncu ailesinin kapısına kısıtlama saati içerisinde gelerek taşlı sopalı eve saldırdı. Saldırma sonucu çocuk, kadın olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kavgaya haber verilmesi üzere çevik kuvvet ekipleri sevk edilmesi sonrası taraflar güçlükle ayrılırken, yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarafların karşı karşıya gelmemesi için çevik kuvvet ekipleri mahalleyi ablukaya alarak tarafların sakinleşmesini bekliyor.
Koyuncu ailesinden Hamza Koyuncu, kardeşi ve kuzeninin aracına bir şahıs tarafından geri geri vurulduktan sonra başlayan kavga olduğunu aktardı. Koyuncu, “Dün akşam amcam oğlu ve kardeşim aracını park etmişler şahıs geri geri gelip araca vurmuş. Amcam oğlu da neden vurduğunu sorunca tartışma çıkmış. Şahıs 3 el havaya ateş etti, silahını polisler gelip aldı. Bu sabah tekrardan saldırdılar, görüntüleri çekip polise verdik. Onlar bizim haneden fazla burada gözleri kesiyor bizi” dedi.

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