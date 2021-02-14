HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır’da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

14.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 15 Şubat Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21.00’da başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 15 Şubat Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21.00’da başladı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren ikinci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla denetimlere devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
Hepsi fuhuştan yakalandı!Hepsi fuhuştan yakalandı!
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar var

Bebek’te denetimde ilginç anlar: Soğan almaya çıkmıştım

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Hepsi fuhuştan yakalandı!

Prof. Dr. İlhan: Yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün

Normalleşmeyle ilgili yeni açıklama: Zaman verip 'ama' dedi

'Yerinde karar' dönemiyle ilgili önemli açıklama: Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım

Türkiye bu haberi bekliyor: Hızlı açmak lazım

Arkadaşının evinde asılı bulunan Betül Özdemir'le ilgili yen gelişme: Yeniden otopsi istendi

Arkadaşının evinde asılı bulunan Betül'le ilgili yen gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.