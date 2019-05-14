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Diyarbakır’da kızlar arasında kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iki kız, yanlarındaki bir kızı sıkıştırdı.

Diyarbakır’da kızlar arasında kavga

Diyarbakır’da iki kız, yanlarındaki bir kızı sıkıştırdı. Nedeni bilinmeyen kavgada kızlardan biri çantayı tutup beklerken diğeri de yanındaki kıza dirsek, tekme ve tokatlarla saldırdı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda tartışan 3 kız bir sitenin duvarının önüne geldi. Burada bekleyen kızlardan biri yanındaki arkadaşının çantasını tutarken, diğeri de kızı darp etmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kız çantayı tutup geride beklerken, beraberindeki arkadaşı diğer kızın saçından tutup tokatladığı görülüyor. Hızını alamayan saldırganın, başını eğdiği kızı dirsekleyip tekmelemeye başladığı görüntülerde, kavgayı gören park görevlisi kızların yanına gelerek ayırmaya çalışıyor. Saldırgan kız ve yanındaki arkadaşı uzaklaşırken, darp edilen kız da girdiği şok sonucu bir süre olduğu yerde bekliyor.

Diyarbakır’da kızlar arasında kavga

Diyarbakır’da kızlar arasında kavga

Diyarbakır’da kızlar arasında kavga

Diyarbakır’da kızlar arasında kavga

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