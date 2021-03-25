Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü

Diyarbakır’da bir apartmanın 1. katında klimadan kaynaklı yangın çıktı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bazı vatandaşların sokağa çıkarak kısıtlama ve maske kuralını hiçe saydığı görüldü.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 441’inci sokak içerisinde bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, dairede klimadan kaynaklı önce bir patlama yaşandı ardından duman bütün evi sardı. Ev sakinleri bir anda evlerini saran dumanı görünce hemen kendilerini dışarı attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle duman etkilenen 3 kişi ise olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavileri yapılırken, yangın sonucu evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kısıtlamayı hiçe sayıp film izler gibi seyrettiler

Yangın sırasından çevredeki vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kurallarını hiçe sayarak yangını film izler gibi seyrettiği görüldü. Polis ekiplerinin uyarısı sonrası meraklı vatandaşlar evlerine çekildi.

Yangının balkonda bulunan klimanın patlamasının ardından çıktığı öğrenilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

