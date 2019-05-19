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Diyarbakır’da koca dehşeti: Otomobilden inen eşine kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da doktor olan adam, yol ortasında tartıştığı avukat eşine kurşun yağdırdı.

Diyarbakır’da doktor olan adam, yol ortasında tartıştığı avukat eşine kurşun yağdırdı. Bir şarjör kurşunun hedefi olan talihsiz kadın olay yerinde can verdi.
Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden ve doktor olduğu öğrenilen Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından kaçan zanlı Mesut I., arabasıyla çocuğunu bıraktıktan sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
Müzeyyen Boylu I.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden Müseyyen Boylu I.’nın telefonunun uzun süre çaldığı görüldü.

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