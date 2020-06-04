Diyarbakır’da Köpekli İşkence İddiasına Tepki ve Soruşturma

Hastaneye giderek rapor alan aile üyeleri polislerden şikayetçi oldu. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada köpeğin evdekilerin saldırgan hareketlerine tepki verdiği öne sürülerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Açıklamada “Tutuklu M.E.C isimli şahsın olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidilmiş, görevlilerimizle birlikte bulunan 1 operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus Yılmaz’ın operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet etmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki şahıslara operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır. İddialar ile ilgili olarak Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz’ın Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize avukatları ile birlikte gelerek şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İnsan hakları örgütlerinden tepki

Ancak iddialara insan hakları örgütleri ve barodan da tepki geldi. Hem polisin öldürülmesi olayının şüphelisi hem de evlerine baskın yapılan aileyle ilgili bir rapor hazırlayan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, olaya adı karışan polislerin açığa alınması istedi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Baro Başkanı Cihan Aydın, işkence yasağının ihlal edildiğini söyledi. Aydın, “Bu yasağa rağmen son dönemlerde Diyarbakır’da özellikle ilk yakalama anında polisin kapı çalmadan doğrudan kapıları kırarak konutlara girmesi yaygın bir idari pratik haline gelmiştir. Birçok olayda şüphelinin yanı sıra konutta kalan kişilere de işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna dair çok sayıda şikâyetin yapıldığı bilinmektedir. Rapora konu olayda da olduğu gibi işkence mağdurlarının avukata erişimi engellenmektedir. İşkence mağdurları ayrıntılı ve mevzuata uygun bir şekilde tıbbi muayeneden geçirilmemektedir. Adli ve idari yetkililer, işkence iddialarına kayıtsız kalmakta, kamuoyuna yanlı ve yanlış bilgiler servis etmektedir. Adli makamlar, işkence iddialarına karşı etkin, hızlı ve şeffaf bir soruşturma yapmaktan kaçınmaktadır. Açık tıbbi bulgulara ve sair delillere rağmen idari makamların tezlerini esas alarak işkence suçuyla mücadele konusunda ciddi zafiyetlere neden olmaktadır” dedi.