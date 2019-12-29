HABER
  4. Diyarbakır’da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Diyarbakır’da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 5 yaşındaki bir çocuk, göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da 5 yaşındaki bir çocuk, göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bağlar ilçesinde bulunan bir evden silah sesi geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan 5 yaşındaki Hasan H., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerince evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el konuldu. Aile ifadelerine başvurulmaları için karakola götürülürken, Hasan H.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2)Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2)
Kavuran: "Yılbaşı sevinci Trafik kazası ile hüzne dönüşmesin"Kavuran: "Yılbaşı sevinci Trafik kazası ile hüzne dönüşmesin"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

Bakanlık açıkladı! 1320 kişi yakalandı

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Faciadan kıl payı kurtuldu!

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.