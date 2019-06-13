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Diyarbakır’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir sitede bulunan apartmanın 9’uncu katında yangın çıktı.

Diyarbakır’da bir sitede bulunan apartmanın 9’uncu katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da evde mahsur kalanları kurtardı.
Olay, merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerindeki bir sitede bulunan apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevre sakinleri durumu 112 ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine anında gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, apartmanda ve dairede kalan vatandaşları hem tahliye etti hem de yangına müdahalede bulundu.
Şans eseri ölen veya yaralının olmadığı yangında itfaiye ekipleri çevre sakinlerinin takdiri topladı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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